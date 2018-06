Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Bundesfinanzminister hat heute einen Referentenentwurf zum Einkommenssteuergesetz vorgestellt, der als "Gesetz zur Stärkung und steuerlichen Entlastung der Familien" etikettiert ist, so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Der Gesetzesvorschlag hat lediglich die Wirkung, eine heimliche Steuererhöhung zu vermeiden, die wegen allgemeiner Geldentwertung entstanden ist beziehungsweise jährlich wiederkehrend entsteht. Die Vermeidung einer Steuererhöhung als "steuerliche Entlastung" zu verkaufen, ist eine dreiste Täuschung des Publikums.Das Gleiche gilt prinzipiell für die Anhebung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages. Beide Maßnahmen gehören zum üblichen gesetzgeberischen Programm, dem jeweils ein Bericht vorhergehen soll, welcher die Inflationsauswirkungen auf die Steuerlast rechnerisch genau darstellen soll. Ein solcher Bericht liegt bisher nicht vor. Es geht bei der gesamten Aktion also lediglich um einen Publikumseffekt, welcher die derzeit schlechte Stimmung für die Große Koalition aufhellen soll. Mit der "steuerlichen Entlastung von Familien" hat das alles nichts zu tun." (Pressemitteilung vom 28.06.2018) (29.06.2018/ac/a/m)