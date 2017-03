Berlin (www.aktiencheck.de) - Der stellvertretende AfD-Vorsitzende, Alexander Gauland, hat das Scheitern des Ausländerwahlrechts der rot-grünen Regierung in NRW kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):Die politischen Auswirkungen wären nicht auszudenken: Islamistische Vereine wie beispielsweise ‚DITIB‘ könnten die Verbreitung ihrer grundgesetzfeindlichen Indoktrination weiter ausbauen. Auch die selbsternannte Scharia-Polizei könnte mit Sicherheit wieder in den Straßen die Menschen schikanieren.Rot-grün hat sich mit diesem unglaublichen Vorstoß als Erdogan-Lobby entlarvt. Wer türkische Verhältnisse in Deutschland haben möchte, sollte ab sofort Rot-grün wählen. Wer den unsäglichen Einfluss von Erdogan auf Deutschland stoppen will, muss AfD wählen." (16.03.2017/ac/a/m)