Berlin (www.aktiencheck.de) - US-Verteidigungsminister Mattis hat die Bedeutung der NATO hervorgehoben und die Beziehung der USA zur NATO als "unerschütterlich" bezeichnet, so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung. Dazu erklärt AfD-Bundesvorstandsmitglied Georg Pazderski:Die versöhnlichen Töne dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die USA von den Europäern mehr eigenes Engagement in der Sicherheitspolitik erwarten werden. Für Europa ist das eine Herausforderung und zugleich eine große Chance. Lange haben sich die europäischen Nationen, vor allem Deutschland, zurückgelehnt und ihre Verteidigungshaushalte auf Kosten der USA zusammengespart. So wird es nicht weitergehen können.Deutschland hat eine verantwortungsvolle Rolle in Europa und muss dieser endlich gerecht werden. Mit der neuen US-amerikanischen Regierung muss nun in ehrlichen Verhandlungen eine zukunftsfähige Reform des Bündnisses erarbeitet werden. Europa hat die historische Chance sich zu emanzipieren und die Verantwortung für seine Sicherheit wieder verstärkt selbst in die Hand zu nehmen, ohne dabei jedoch den Bündnispartner USA außen vor zu lassen." (24.01.2017/ac/a/m)