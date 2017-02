Berlin (www.aktiencheck.de) - Das britische Unterhaus hat mit großer Mehrheit zugestimmt, dass die Regierung die Austrittsverhandlungen mit der EU einleitet, so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung. Dazu erklärt AfD-Bundesvorstandsmitglied Paul Hampel:Gleichzeitig muss es auch beschämend sein für das System EU. Wenn hier ein Volk nicht so abstimmt, wie es die Brüsseler Eliten wollen, dann wird eben so lange abgestimmt, bis das Ergebnis nach dem Geschmack der EU-Funktionäre ist. Oder es wird durch juristische Winkelzüge eine Volksabstimmung gleich von vornherein verhindert. So geschehen bei der EU-Verfassung, die dann als Vertrag von Lissabon gegen den erklärten Willen der europäischen Völker durchgeboxt wurde.Großbritannien zeigt den Europäern einmal mehr, wie Demokratie richtig funktioniert. In Brüssel kann und will man das wohl nicht verstehen." (Pressemitteilung vom 02.02.2017) (03.02.2017/ac/a/m)