Die US-Preise für Erdgas hätten 2021 stark angezogen und im September die Marke von 6 US-Dollar/mmBtu überstiegen, was auf eine Reaktion des Angebots aufgrund der Disziplin der Erzeuger sowie auf eine starke Nachfrage infolge robuster Exporte und eines stabilen Grundlaststromverbrauchs zurückzuführen sei. Die EIA erwarte, dass die Preise im Jahr 2022 durchschnittlich 3,79 US-Dollar/mmBtu betragen würden.



Was die langfristigen Nachfragetrends für Erdgas angehe, seien die Experten optimistisch gestimmt und würden es als einen Übergangskraftstoff betrachten, der die Energieversorgung mit erneuerbaren Energien überbrücke. Die Ära des billigen Erdgases dürfte daher vorbei sein, und die Preise dürften in den nächsten Jahren über 3,00 US-Dollar/ mmBtu liegen werden.



Es gebe zwei Hauptgründe, warum die Erdgasproduktion seit 2019 trotz einer Verdoppelung des Preises stagniere. Erstens hätten sich die US-Erdgasproduzenten bei ihren Investitionsausgaben sehr viel disziplinierter verhalten. Die Erdöl- und Erdgasindustrie habe ein Jahrzehnt hinter dem allgemeinen Aktienmarkt zurückgebliebener Renditen hinter sich, und die Aktionäre hätten verlangt, dass der freie Cashflow zur Schuldentilgung und/oder zur Rückzahlung von Barmitteln an die Aktionäre verwendet werde. Die Reinvestitionsquote der Produzenten sei von mehr als 100% des Cashflows vor dem durch COVID-19-bedingten Einbruch der Gaspreise auf heute 50 bis 70% zurückgegangen.



Zweitens habe der Ölpreiseinbruch auch zu einer Verlangsamung der auf Öl ausgerichteten Bohrungen geführt. Dies wiederum habe zu einem Rückgang der Erdgasströme aus den Ölquellen (so genanntes "assoziiertes Gas") geführt. Außerdem sei festzustellen, dass das Gasangebot aus dem ergiebigen Marcellus-Formation im Nordosten der USA aufgrund von Pipelinebeschränkungen begrenzt sei.



Zu den Triebkräften der robusten Nachfrage würden die starken Exporte von verflüssigtem Erdgas (LNG) sowie die steigende Stromnachfrage gehören, da weiterhin Kohlekraftwerke stillgelegt würden. Die US-LNG-Exporte hätten 2021 bei durchschnittlich 9,8 Mrd. Kubikfuß/Tag gelegen, gegenüber 6,5 Mrd. Kubikfuß/Tag im Jahr 2020 und weniger als 1,0 Mrd. Kubikfuß/Tag im Jahr 2016. Die EIA rechne mit durchschnittlich 11,5 Mrd. Kubikfuß/Tag, wenn der sechste Transportzug des Unternehmens Sabine Pass LNG und die ersten Züge der neuen LNG-Exportanlage Calcasieu Pass LNG in Betrieb gehen würden. Die Spanne zwischen den US-Erdgas- und den internationalen Preisen sei nach wie vor groß, sodass das Arbitrage-Exportfenster weitgehend offen bleibe.



Angesichts der Abkehr der Industrieländer von der Stromversorgung aus Kohle habe Erdgas dazu beitragen, dass im Jahr 2020 rund 1.500 Milliarden Kilowattstunden erzeugt würden. Dies entspreche einem Anstieg von mehr als 50% gegenüber 2010, während der Kohleanteil an der Stromerzeugung im gleichen Zeitraum um rund 50% gesunken sei.



Die europäischen Erdgaspreise seien im Jahr 2021 ebenfalls sprunghaft angestiegen, da das Angebot angesichts der steigenden Nachfrage geschrumpft sei. Die Gründe für die Versorgungsengpässe seien vielfältig und würden unter anderem eine höhere saisonale Nachfrage und die Weigerung Russlands beinhalten, zusätzliche Lieferungen über die Basisverträge hinaus bereitzustellen. Die Prognosen für die Gasversorgung seien komplizierter, da sie vor allem von geopolitischen Faktoren und der Entscheidung über die Genehmigung von NordStream2 abhängen würden.



Russland sei mit 18% der Weltproduktion im Jahr 2020 nach den USA (23,6%) der zweitgrößte Erdgasproduzent. Mit einem geschätzten Marktanteil von 23% sei Russland außerdem der größte Gasexporteur der Welt (die Gesamtausfuhren würden sich auf 230 Mrd. m³ belaufen). Europa und China seien die wichtigsten Exportmärkte, wobei China in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen habe. Die Schätzungen der Gasreserven würden stark schwanken und von 37,4tcm bis 47,8tcm im Jahr 2020 (EIA) reichen. Die jüngsten Auseinandersetzungen um die Genehmigung der NordStream2-Pipeline hätten dazu geführt, dass Russland beschlossen habe, nur die vertraglich festgelegten Grundmengen zu liefern und nicht die üblichen zusätzlichen Lieferungen in Spitzenzeiten der Nachfrage.



Die Füllmenge der EU-Speicher, die von russischem Gas abhängigen seien, liege derzeit unter ihrem historischen Durchschnitt. Der russische Konzern Gazprom zögere offenbar damit, die Produktion zu erhöhen, um die Speicher zu füllen. Gazprom habe Einfluss auf fast ein Drittel aller Gasspeicher in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Aus rein vertraglicher Sicht liefere das Unternehmen die festgelegte Gasmenge, jedoch nicht darüber hinaus. Länder mit einer geringeren Abhängigkeit von Gazprom- Lieferungen, wie Frankreich und Italien, würden über normale Gasvorräte in ihren Speichern verfügen.



Erschwerend komme hinzu, dass man in Russland ernsthaft befürchte, dass der starke Gaspreisanstieg die Gasfelder anderer Länder wirtschaftlich unrentabel machen und die Entwicklung und Nutzung alternativer Energiequellen fördern werde. Der eigentliche Wendepunkt für den Gasmarkt in Europa sei jedoch die Genehmigung der NordStream2-Pipeline. Solange diese Frage nicht geklärt sei, werde der Markt weiter angespannt bleiben. (16.02.2022/ac/a/m)





Newark (www.aktiencheck.de) - Rohstoffmärkte, wie Erdgas und Kohle, die für die Herstellung, Heizung und Kühlung verwendet werden, sind nach wie vor von Lieferkettenproblemen beeinträchtigt, so Guillermo Felices, Global Investment Strategist bei PGIM Fixed Income.Einige Rohstoffmärkte hätten erhebliche Verwerfungen erlebt: So seien die europäischen Erdgaspreise im Dezember 2021 um das zehn- bis 15-fache gestiegen, und die US-amerikanischen Erdgas- und Steinkohlepreise seien im vierten Quartal 2021 ebenfalls um ein Vielfaches gestiegen. Genau hierin liege aber auch der Widerspruch des Übergangs zu grünen Energiequellen: Trotz des ESG-Drucks habe die Kohlenutzung 2021 mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Mehrjahreshoch erlebt, da die vergleichsweise geringeren Preise für Erdgasverbraucher einen Anreiz geboten hätten, auf den kohlenstoffintensiven Brennstoff umzusteigen.Das anhaltende Nettoangebot an Rohöl im Jahr 2021 habe zwar zu einem Abbau der globalen Lagerbestände geführt und die Preise gestützt, doch dürfte sich der Markt im Jahr 2022 allmählich wieder ausgleichen. Grund dafür seien die Rücknahmen der OPEC+-Kürzungen, eine nachlassende Nachfrage und eine geringfügige, aber dennoch bedeutsame Reaktion der US-amerikanischen Produktion. Derzeit würden die Experten schätzen, dass die globalen Rohölmärkte um etwa 2,8 Millionen Barrel/Tag unterversorgt seien. Dies sei auf den starken Abbau der Lagerbestände im Jahr 2021 und den Anstieg der WTI-Preise um 55% im letzten Jahr zurückzuführen.Dieses Jahr könnte die Nachfrage den Höchststand von vor der Coronakrise übersteigen. In der Vergangenheit sei die weltweite Ölnachfrage außerhalb globaler Rezessionen zuverlässig um ein bis zwei Mio. Barrel pro Tag pro Jahr gestiegen. Das Wirtschaftsteam prognostiziere für 2022 ein starkes globales BIP-Wachstum von 4,2%. Angesichts der Tatsache, dass verzögerte Nachfragekomponenten (z. B. Flugzeugtreibstoff) möglicherweise wieder zunehmen würden, würden die Experten daher ein Nachfragewachstum von zwei Millionen Barrel pro Tag für angemessen halten. Sowohl die Energy Information Administration (EIA), die International Energy Agency (IEA) als auch die OPEC würden davon ausgehen, dass die Ölnachfrage in diesem Jahr aufgrund der weltweit steigenden Diesel- und Benzinnachfrage um 3 bis 4% steigen werde.Was das Angebot anbelange, so hätten die großen unabhängigen US-Produzenten entgegen dem historischen Trend nicht mit höheren Investitionsausgaben auf die Ölpreiserholung reagiert. Ihr Fokus habe sich vom Wachstum auf die Aktionärsrendite verlagert. Die großen unabhängigen US-Förderer, die in den letzten zehn Jahren die Angebotsausweitung angeführt hätten, würden jetzt von einem Förderungswachstum von nur 0 bis 5% im Jahr 2022 ausgehen. Dies entspreche wohl kaum der notwendigen Angebotsreaktion, um einen Ausgleich des Nachfragewachstums zu schaffen.Die größte Quelle für zusätzliche Rohölvorräte im Jahr 2022 werde jedoch die OPEC+ sein. Die derzeitig geplanten OPEC-Kürzungen würden im Mai 2022 enden, und die OPEC+-Produktion steige bereits jetzt. Einige Mitgliedstaaten, wie Angola und Nigeria, hätten jedoch Schwierigkeiten, ihre Quoten zu erfüllen, Dies führe zu Skepsis an den Märkten , ob die OPEC+ überhaupt noch in der Lage sei, mittelfristig genug zu produzieren, um die weltweite Nachfrage zu decken.Über das Jahr 2022 hinaus bestehe Grund zur Annahme höherer Rohölpreise. Das Rohölangebot außerhalb der USA sei im Verhältnis zum erwarteten Nachfragewachstum im Jahr 2023 weiterhin knapp. Damit die USA ihren Status als Ausgleichproduzent, als sogenannter "Swing-Produzent", wiedererlangen könnten, müsse es einen "Appell" zur Förderung von Schieferöl geben. Es bleibe abzuwarten, ob die US-Produzenten diesem Aufruf folgen würden - angesichts der Nachfrage nach Aktionärsrenditen und des verstärkten ESG-Drucks, der das Kapital von traditionellen Öl- und Gasprojekten wegführe. Auch der Inflationsdruck dürfte dazu führen, dass die Break-even-Preise für US-Schieferöl von den 35-50 US-Dollar von vor der Coronakrise auf 40-55 US-Dollar ansteigen würden.Die mittelfristige Rohölnachfrage sei angesichts der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen und erneuerbarer Energie weniger sicher. Wann genau sich die strukturelle Ölnachfrage ändern werde, sei unklar. Man erwarte jedoch, dass sie im Laufe der Zeit einen bedeutenden Einfluss auf die Gesamtnachfrage haben werde. Die Experten würden 50 US-Dollar/Barrel als weiche Untergrenze für Rohöl für die Zeit nach 2022 betrachten. Außerdem würden sie für das Jahr 2023 eine Spanne von 60 bis 80 US-Dollar/Barrel als realistisch ansehen, da ein angemessener Anreiz für ein zusätzliches Angebot geschaffen werden müsse, das in nächster Zeit größtenteils aus den USA kommen müsse.