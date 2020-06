Tradegate-Aktienkurs Adyen-Aktie:

Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (18.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) unter die Lupe.Der deutsche Zahlungsdienstleister Wirecard gerate offenbar immer stärker in einen Skandal aus Bilanzverfehlungen, Betrug und Peinlichkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit. Unterdessen zeige sich der ehemals kleinere Konkurrent aus den Niederlanden von seiner besten Seite: Am Donnerstag schieße die Adyen-Aktie auf ein neues Rekordhoch.Während die Aktionäre von Wirecard mit einer Kurshalbierung am Donnerstag einen ihrer schwärzesten Börsentage erlebt hätten, könnten sich die Anteilseigner anderer Zahlungsabwickler wie Adyen oder auch Worldline und Ingenico freuen. Die Adyen-Aktie habe ihren Rekordlauf fortgesetzt und zwischenzeitlich bis auf knapp unter 1.300 Euro geklettert, womit ihr Börsenwert auf 39,2 Mrd. Euro gestiegen sei. Zu Jahresbeginn noch sei das Papier noch für ca. 730 Euro zu haben gewesen - ein Plus also von fast 80%. Womöglich würden Investoren spekulieren, dass Adyen vom Wirecard-Desaster profitieren könnte. So könnten Kunden womöglich auf die Konkurrenz ausweichen, würden Analysten erwarten. Denn auch Reputation spiele eine Rolle, wenn es um Zahlungsabwicklungen gehe.Auch die Adyen-Aktie sei während des Corona-Crashs etwas unter die Räder gekommen, habe die Delle allerdings längst hinter sich gelassen und profitiere nun auch vom Desaster bei Wirecard. "Der Aktionär" habe sie bislang leider nur auf der Beobachtungliste gehabt. Eine Neubewertung stehe an. Adyen scheine derzeit etwas überkauft. Die Aktie habe sich zu weit von der 200-Tage-Linie entfernt. Nach einer Korrektur unter 1.200 Euro könnten risikobewusste Anleger sich jedoch ein paar Stücke zulegen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Adyen-Aktie: