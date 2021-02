Börsenplätze Adyen-Aktie:



Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, EN Amsterdam: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (10.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, EN Amsterdam: ADYEN) unter die Lupe.Adyen sei einer der großen Profiteure der Coronapandemie, erst recht seit der Skandalkonzern Wirecard von der Bildfläche verschwunden sei. Nach einer Wahnsinns-Rally im letzten Jahr habe die Payment-Aktie seit Jahresanfang korrigiert. Doch die kurze Korrektur sei mit den heute vorgelegten Jahreszahlen passé.Der Zahlungsdienstleister profitiere vom Boom beim E-Commerce und dem Trend zur Kartenzahlung während der Coronapandemie. Jedoch hätten monatelange Ladenschließungen und der Einbruch der Reisebuchungen auf den Umsatz geschlagen, wie Adyen heute bekannt gegeben habe.Der Umsatz sei im Gesamtjahr um 28 Prozent auf 684 Mio. Euro geklettert. Der operative Gewinn (EBITDA) sei stärker gestiegen als von Analysten erwartet. Der Nettogewinn habe um elf Prozent auf 261 Mio. Euro zugelegt, wobei der Schub hier erst in der zweiten Jahreshälfte gekommen sei.Für die kommenden Jahre rechne der Bezahldienstleister weiterhin mit einem jährlichen Umsatzplus von durchschnittlich mindestens 25 Prozent. Zudem solle langfristig ein größerer Teil der Erlöse als operativer Gewinn (EBITDA) beim Unternehmen hängen bleiben. Die EBITDA-Marge solle von zuletzt 55 Prozent auf mehr als 65 Prozent steigen.Anleger, die der AKTIONÄR-Empfehlung im Juli gefolgt seien, dürften auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen. Neueinsteiger können aufgrund der guten Perspektiven Rücksetzer vom Allzeithoch nutzen, um einen Fuß in die Tür zu stellen, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link