Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (25.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während einige Analysten nach den wiederholten Angriffen der "Financial Times" (FT) ihre Einschätzungen zur Wirecard-Aktie überdenken würden, ernte der niederländische Rivale Adyen überwiegend positive Kommentare.Erst in dieser Woche habe sich die UBS zu Wort gemeldet. Analyst Hannes Leitner habe seine Kaufempfehlung für die Adyen-Aktie mit einem Kursziel von 850 Euro bestätigt und signalisiere damit über 35 Prozent Kurspotenzial. Der Grund: eBay habe eine erste positive Bilanz zur neuen Adyen-Bezahlplattform gezogen. Die Niederländer würden ab diesem Jahr sukzessive den US-Rivalen PayPal als primären Zahlungsdienst des Online-Auktionshauses ablösen. Diese Aussicht stütze die mittelfristig guten Wachstumsaussichten des Zahlungsabwicklers, so der UBS-Analyst.Die Wirecard-Aktie habe Leitner dagegen im September von "buy" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel auf 151 Euro gesenkt. Als Grund habe er damals eine drohende Abschwächung des organischen Wachstums genannt.Goldman Sachs habe das Kursziel für Adyen bereits vor zwei Wochen auf stattliche 960 Euro angehoben und signalisiere damit rund 56 Prozent Kurspotenzial. Zudem sei die Aktie auf die "Conviction Buy List" gesetzt und Wirecard im Gegenzug von der Auswahlliste gestrichen worden.Eine Zwischenbilanz für das dritte Quartal gebe es bei Adyen nicht - und könne folglich auch nicht für kurzfristige Impulse sorgen. Planmäßig werde sich das Unternehmen erst wieder mit dem Halbjahresbericht am 27. Februar 2020 zur Geschäftsentwicklung äußern. Spätestens dann müssten die Niederländer beweisen, dass die sportliche Bewertung und die bullishen Analystenkommentare auch durch entsprechendes Wachstum gerechtfertigt seien. Denn bereits auf dem aktuellen Kursniveau komme Adyen auf ein 2020er KGV von 65."Der Aktionär" habe Adyen im Januar als spekulative Depotbeimischung empfohlen. Angesichts der durchwachsenen Performance sei die Position allerdings Ende September glattgestellt worden. Damit stehen sowohl Adyen als auch Wirecard aktuell nur auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2019)Mit Material von dpa-AFX.