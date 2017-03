ISIN Advanced Vision Technology-Aktie:

IL0010837248



WKN Advanced Vision Technology-Aktie:

931340



Ticker-Symbol Advanced Vision Technology-Aktie:

VSJ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Advanced Vision Technology-Aktie:

AVSIF



Kurzprofil Advanced Vision Technologies Ltd.:



Die in Israel ansässige Advanced Vision Technologies Ltd. (ISIN: IL0010837248, WKN: 931340, Ticker-Symbol: VSJ, NASDAQ OTC-Symbol: AVSIF) gehört zu den führenden Anbietern von optischen Online-Inspektionssystemen für die Druckindustrie. Diese Systeme gewährleisten die Qualität und Beständigkeit der Druckmaterialien sowie die Optimierung der Effektivität des gesamten Druckvorgangs.



Die AVT-Systeme ersetzen die traditionellen Inspektionsverfahren. Sie bieten den Druckereien eine hochintelligente, hochempfindliche und automatische Inspektionsmöglichkeit, die geringste Abweichungen erkennen kann. Eine hochauflösende CCD-Matrixkamera erzeugt ständig Bilder des gedruckten Materials. Diese Bilder werden anschließend mithilfe einer Bildanalyse-Software mit dem gespeicherten Referenzbild verglichen. Tritt ein Fehler auf, alarmiert das System den Bediener, hebt den fehlerhaften Bereich hervor und klassifiziert den Problemtyp. Die Fähigkeiten des Systems ermöglichen die Erkennung kleinster Fehler, lange bevor sie von dem menschlichen Auge entdeckt werden können. Durch erneute Einspeisung dieser Werte in den Druckvorgang können Fehler korrigiert werden, noch bevor sie zu einem erkennbaren Druckfehler führen.



AVTs Produkte werden an führende Druckmaschinenhersteller, Verpackungs-, Etiketten-, Akzidenz-, Zeitungs- und Spezialdrucker im Heatset- und Coldset-Druckmarkt weltweit vertrieben. (29.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Advanced Vision Technology-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ellis Acklin von First Berlin:Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Vision Technology (AVT) (ISIN: IL0010837248, WKN: 931340, Ticker-Symbol: VSJ, NASDAQ OTC-Symbol: AVSIF) weiter hinzuzufügen und bestätigt sein Kursziel von EUR 14,50/USD 15,60.Dank starker Auftragseingänge in den Vorquartalen und der Einführung neuer Lösungen seien die Q4 16-Ergebnisse höher als erwartet ausgefallen. Der Umsatz im dritten Quartal sei 16% J/J auf USD 15,2 Mio. gestiegen (Q4 15: USD 13,0 Mio., FBe: USD 14,6 Mio.). Infolgedessen hätten die Jahresergebnisse die Analystenschätzungen ebenfalls übertroffen. Der Jahresumsatz sei um 11,0% auf USD 57,1 Mio. gestiegen (FBe: USD 56,7 Mio.) und das Betriebsergebnis habe sich um 22% auf USD 5,0 Mio. erhöht (FBe: USD 4,8 Mio.).Am 7. März 2017 habe AVT das Angebot von Danaher Corporations Product Identification Platform gebilligt, für EUR 14,50 je Aktie erworben zu werden. Eine außerordentliche Hauptversammlung zur Abstimmung der geplanten Fusion sei für den 18. April 2017 festgelegt worden.Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, bleibt bei seiner "add"-Empfehlung für die Advanced Vision Technology-Aktie. (Analyse vom 29.03.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Advanced Vision Technology-Aktie:14,03 EUR -0,09% (29.03.2017, 09:15)