Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (13.06.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Rick Schafer von Oppenheimer:Aktienanalyst Rick Schafer vom Investmenthaus Oppenheimer rechnet im Hinblick auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer marktkonformen Kursentwicklung.Google habe mit der Vorstellung der Stadia-Plattform formal den Einstieg in das Cloud-basierte Gaming angekündigt. Außerdem sei die Verwendung der GPU's vonNach einem Treffen mit dem Management von Advanced Micro Devices Inc. sprechen die Analysten von Oppenheimer davon, dass der Verkaufsstart der nächsten Generation der Ryzen-Prozessoren bevorstehe als auch eine 7nm Vega-Grafikkarte.Epyc2 könnte derweil AMD stärkere Marktanteilsgewinne im Server-Segment bescheren. Analyst Rick Schafer hält bis Mitte 2020 einen Zuwachs von 10% für möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: