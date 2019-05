Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

24,03 EUR -2,48% (02.05.2019, 15:17)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

26,96 USD +0,56% (02.05.2019, 15:25, vorbörslich)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Ross Seymore von der Deutschen Bank:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Aktienanalyst Ross Seymore von der Deutschen Bank seine Empfehlung die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) zu halten.Die Analysten von Deutsche Bank sind der Auffassung, dass der Ausblick von Advanced Micro Devices Inc. bei Investoren auf Wohlwollen stoßen werde.Das Management habe die Umsatzplanungen für das Gesamtjahr bestätigt und sich damit besser geschlagen als der Rivale Intel, so der Analyst Ross Seymore.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Deutsche Bank den Titel weiterhin mit "hold" ein, heben jedoch das Kursziel von 20,00 auf 25,00 USD an.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:24,08 EUR -1,03% (02.05.2019, 15:08)