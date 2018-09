Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Mark Lipacis von Jefferies & Co:Aktienanalyst Mark Lipacis vom Investmenthaus Jefferies & CO bekräftigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Einem Bericht von Fubon Research zufolge übersteige die Nachfrage nach x86 Mikroprozessoeren das Angebotsvolumen von Intel. Die Engpässe bei Intel könnten dem Vernehmen nach bis Q2/19 anhalten.Die Analysten von Jefferies & Co sehen sich durch den Bericht in ihrer Auffassung bestärkt, dass Advanced Micro Devices Inc. die Aussicht auf höhere Einnahmen, Preise und Margen habe. AMD sei gut aufgestellt um längerfristig im high-end PC- und Server-Markt Anteile zu gewinnen.Analyst Mark Lipacis setzt das Kursziel für die AMD-Aktie von 30,00 auf 36,00 USD herauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: