Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (11.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Matthew Ramsay von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse äußert Matthew Ramsay, Analyst von Cowen and Company, nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Obwohl der kurzfristige GPU-Ausblick durchwachsen bleibe und dessen Spuren sich vermutlich in den Halbjahreszahlen niederschlagen würden, erscheine ein zunehmendes Vertrauen in den Produktfahrplan von Advanced Micro Devices Inc. angebracht, so die Analysten von Cowen and Company. Die Wettbewerbsposition gegenüber Intel sehe positiv aus.Weitere Belege für ein Erstarken der Umsatz- und EPS-Kraft des Unternehmens sollten den Aktienkurs nach Ansicht von Analyst Matthew Ramsay positiv reagieren lassen.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Cowen and Company das "outperform"-Rating und heben das Kursziel von 28,00 auf 33,00 USD an.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:24,68 EUR -0,66% (11.04.2019, 14:42)