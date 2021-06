Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (18.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe."Google setzt in seiner Cloud auf AMD-Prozessoren" seien Headlines, wie sie Experten nach der Vorstellung der dritten Generation der EPYC-Server-Chips erwartet hätten. Der jüngst öffentlich gemachte Auftrag von Google zeige klar, dass AMD in Intels Kerngeschäft gut positioniert sei, um weiter aufzuholen.Zum Einsatz kämen die neuen Server-Prozessoren dabei in virtuellen Maschinen eines Angebots namens T2D in der Google Cloud. Kunden könnten hier auf Google-Rechnern ihre Web-Server, Container-Dienste oder Java-Anwendungen laufen lassen.Dass in dem Google-Cloud-Dienst jetzt AMD- und nicht Intel-Prozessoren verwendet würden, dürfte unterschiedliche Gründe haben. So biete die dritte Generation der Server-CPUs nicht nur eine breitere Modellpalette, sondern auch deutlich mehr Leistung als die Vorgänger. AMD wolle mit 19% mehr Instruktionen pro Zyklus allerdings auch den Aufpreis von 13% rechtfertigen.Insbesondere mit dem Epyc 7453 sorge AMD am Markt für eine Kampfansage. Mit 28 Kernen für 1.570 Euro sei der Chip etwa halb so teuer wie vergleichbare 28-Kerner von Intel. Welche Chips in den T2D-Instanzen der Google Cloud verbaut werden solle, werde aber in der Pressemitteilung nicht verraten.Mit den T2D-Instanzen von Google habe AMD nun aber einen Design Win an Land gezogen, der am Markt beachtet worden sei. Die Aktie von AMD habe am Donnerstag prompt reagiert und über 6% zugelegt. Das Papier stehe damit wieder kurz vor seinen Hochs aus dem April und kurz davor einen neuen Aufwärtstrend auszubilden. Die 200-Tage-Linie sei auf jeden Fall schon einmal geknackt. Anleger sollten dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link