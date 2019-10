Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

28,81 EUR +0,24% (22.10.2019, 15:29)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

32,17 USD +0,44% (22.10.2019, 15:29, vorbörslich)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (22.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Joseph Moore von Morgan Stanley:Aktienanalyst Joseph Moore vom Investmenthaus Morgan Stanley rät Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Die Analysten von Morgsn Stanley äußern die Auffassung, dass es Advanced Micro Devices Inc. geschafft habe, sich eine bemerkenswerte Position zu bringen. Im kommenden Jahr könnte das Unternehmen in jedem Geschäftsfeld Marktanteile gewinnen, indem erfolgreich gegen Intel als auch NVIDIA konkurriert werden könne, obwohl nur ein Bruchteil von dem investiert werde was die beiden Wettbewerber leisten könnten.Analyst Joseph Moore glaubt aber, dass die Erwartungen des Marktes hinsichtlich der möglichen Marktanteilsgewinne bereits recht hoch seien. Das in 2020 in Aussicht stehende EPS von 1,50 USD sei zwar möglich, aber noch keinesfalls so sicher wie es manche Marktteilnehmen glauben würden.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel unverändert mit "equal-weight" ein und heben das Kursziel von 30,00 auf 32,00 USD an.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:28,95 EUR +0,80% (22.10.2019, 14:32)