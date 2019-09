Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

27,26 EUR +/- 0,00% (23.09.2019, 14:32)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

30,01 USD -0,13% (23.09.2019, 14:36, vorbörslich)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (23.09.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Analyst Vijay Rakesh vom Investmenthaus Mizuho Securities USA äußert laut einer Aktienanalyse weiterhin eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Die Trends in den CPU- und GPU-Märkten würden sich verbessern, so die Analysten von Mizuho Securities USA. Neue Produkte seien hilfreich, aber aufgrund drohender Zölle in Q4 könnte es auch zu gewissen Vorzieheffekten gekommen sein.Gegen Jahresende könnte Advanced Micro Devices Inc. Marktanteile zu Lasten von Intel gewinnen. Preiswettbewerb könnte aber dfie Steigerungen von AMD etwas bremsen, so der Analyst Vijay Rakesh.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Mizuho Securities USA den Titel unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 36,00 USD.