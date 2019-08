Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (12.08.2019/ac/a/n)



Mit einem Kursanstieg von über 16 Prozent sei AMD der absolute Top-Performer in den letzten Tag an der Börse. Die Gewinne seien vor allem auf den AMD EPYC 2 Serverchip der zweiten Generation zurückzuführen. Das Unternehmen habe am 7. August gemeldet, dass der Chip in der Lage sei, das doppelte Leistungsniveau des Xeon-Prozessors von Intel zu erreichen. Dabei koste der AMD-Chip gerade einmal die Hälfte im Vergleich zu Intel.Darüber hinaus habe sowohl Google als auch Twitter bekannt gegeben, dass die EPYC-Chips von AMD als Rechenzentrumsprozessoren eingesetzt würden. Twitter gehe davon aus, dass die Chips die Kosten für Rechenzentren um bis zu 25 Prozent senken können. Damit gelinge AMD einen Schritt in den von Intel dominierten Sektor zu machen. Bislang habe Intel hier einen Marktanteil von 98 Prozent.Die guten News würden für die Advanced Micro Devices-Aktie sprechen. Der US-Titel ist ein klarer Kauf, so Stefan Sommer von "Der Aktionär". Bereits investierte Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen. (Analyse vom 12.08.2019)