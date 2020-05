Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (26.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Zwei Entwicklerlegenden würden mittlerweile AMD-Prozessoren nutzen. Nach 15 Jahren wechsle Linux-Chefentwickler Linus Torvalds von Intel zu einem neuen Chip des aufstrebenden Konkurrenten. Auch John Carmack, Pionier in der Virtuellen Realität (VR), setze auf einen AMD-Prozessor - rein aus technologischen Gründen.Torvalds sei entzückt: Durch den AMD-Prozessor habe sich die Leistung seiner Testprogramme verdreifacht. Der Finne sei der Erfinder des beliebten Server-Betriebssystems Linux und habe seine Enttäuschung über Intels Chips bereits im Sommer 2019 kundgetan. Diese würden stärker als AMDs Prozessoren unter Sicherheitslücken leiden und seien nicht so leistungsstark.Deswegen habe er seinen bisherigen Intel Core i9 10980XE mit 18 Prozessorkernen gegen einen AMD Ryzen Threadripper 3970X mit 32 Kernen ausgetauscht. Bereits im April habe John Carmack, früherer Chefentwickler bei Oculus für virtuelle Realität, seinen bisherigen CPU gegen einen AMD-Prozessor getauscht.Bereits investierte Anleger lassen Gewinne laufen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: