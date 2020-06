Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (09.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Rechenzentren, die künstliche Intelligenz (KI) verarbeiten würden, würden enorme Leistung brauchen. AMD liefere nun seinen neusten Hochleistungsprozessor an den direkten Konkurrenten und Marktführer für KI-Systeme: NVIDIA. Die Aktien beider Konzerne hätten den gestrigen US-Handelstag mit leichten Verlusten beendet - dennoch eine Einstiegschance?Zwei AMD-Prozessoren (CPU) würden das neuste KI-System von NVIDIA antreiben. Die 6,25 Milliarden Berechnungen pro Sekunde seien nur so zu schaffen, da die CPU der erste und aktuell einzige Serverprozessor sei, der durch seine Technologie die nutzbare Netzwerk-Bandbreite verdoppeln könne."NVIDIA hat diese Eigenschaften genutzt, um das weltweit leistungsstärkste KI-System zu schaffen und gleichzeitig die Kompatibilität mit der auf Grafikchips optimierten Serverstruktur aufrechtzuerhalten", habe Charlie Boyle, NVIDIAs Data-Center-Vizechef, gesagt. "Mit dem EPYC-Prozessor der zweiten Generation können unsere Partner die Leistung und Kosteneffizienz ihrer visualisierten Datenverarbeitung maximieren und ihre Innovationskraft stärken", ergänze Raghu Nambiar, Data-Center-Vize bei AMD.Entwicklern und Betreibern von Rechenzentren würden mittelfristig nur AMD-Chips bleiben. Prozessor-Platzhirsch Intel rechne selbst damit, den technologischen Vorsprung von AMD frühestens Ende 2021 aufgeholt zu haben. NVIDIA spiele auch den Vorteil aus, dass sich AMD hervorragend mit Grafikchips auskenne - für beide Seiten eine gewinnbringende Symbiose im Data-Center-Business.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.