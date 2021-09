Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (30.09.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der Chiphersteller Micron Technology habe bereits seine Quartalszahlen veröffentlicht und damit ein erstes Indiz geliefert, was auf AMD, Intel und NVIDIA zukommen könnte: Hervorragende Geschäfte, aber eine unsichere Zukunft.Micron Technology habe am Dienstagabend ein Umsatzwachstum von 37% und eine Beinahe-Verdreifachung der Gewinne vermeldet. In den auch für AMD, Intel und NVIDIA wichtigen Endmärkten rund um PC, Notebooks und Data-Center habe Micron Technology gute Ergebnisse erzielt.Im Earnings-Call habe es hierzu geheißen: "Der Umsatz mit PC-DRAM hat sich deutlich gegenüber dem Vorjahr gesteigert." Speziell zum Grafikkartenmarkt habe sich Micron Technology-CEO Sanjay Mehrotra mit diesen Worten geäußert: "Im Grafikbereich stieg der Umsatz, angetrieben durch eine anhaltend starke Nachfrage nach Spielekonsolen und Grafikkarten, sequenziell und im Jahresvergleich."Mit Blick auf die Prognose von Micron Technology würden jedoch leichte Wolken auch für AMD, Intel und NVIDIA aufziehen. Der Speicherchip-Hersteller habe Umsätze zwischen 7,45 und 7,85 Mrd. USD für das laufende Quartal prognostiziert - Analysten hätten mit 8,23 Mrd. USD deutlich mehr erwartet.Die Micron Technology-Prognose und der darauffolgende Kursrutsch der Aktie könne eine Vorschau darauf sein, was auch AMD, Intel und NVIDIA blühen könnte. Insbesondere AMD dürfte hier aufgrund der Geschäfte mit Grafikkarten und Desktop-Prozessoren betroffen sein."Der Aktionär" rate zur Vorsicht und empfehle, sich vor der Zahlenveröffentlichtung von AMD für hälftige Gewinnmitnahmen bereitzuhalten, wenn das kurzfristig negative Sentiment rund um die Micron Technology-Earnings und Tech-Aktien im Allgemeinen sich wieder aufhelle, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.09.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.