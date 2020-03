Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (06.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Langsam gehe es wieder bergauf mit den Chip-Aktien. Am 5. März habe der Halbleiterspezialist AMD seinen Financial Analyst Day veranstaltet. Dort habe CEO Lisa Su verkündet, dass die Umsatzziele erreicht würden. Die Corona-Auswirkungen seien nicht so folgenschwer. Nachbörslich schieße die Aktie in den USA daraufhin zwischenzeitlich über fünf Prozent nach oben.COVID-19 lege Produktionsstätten, Lieferketten und den Konsum lahm. So zumindest das gängige Szenario. AMD-CEO Lisa Su habe jüngst auf dem eigenen Analyst Day ein anderes Bild gezeichnet: Die Umsätze seien durch den Coronavirus-Ausbruch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Zumindest kurzfristig. Der für das erste Quartal mit 1,8 Milliarden Dollar prognostizierte Umsatz (plus-minus 50 Millionen Dollar) würde, wenn auch am unteren Ende, erreicht.Außerdem habe sie die mittelfristigen Wachstumsziele bestätigt: In den nächsten vier bis fünf Jahren solle der Umsatz im Schnitt 20 Prozent wachsen. 2019 seien die Erlöse um 50 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar gewachsen und im laufenden Jahr solle das Wachstum knappe 30 Prozent betragen. Für 2021 würden gute 18 Prozent Umsatzwachstum erwartet.Bereits zum Jahresende 2020 sollten neue RDNA 2-Grafikkarten mit 50 Prozent mehr Effizienz den Abstand zur Grafikchip-Konkurrenz verringern. Auch das Data-Center-Geschäft werde immer größer. Dieses mache bisher rund 15 Prozent der Umsätze aus, perspektivisch solle der Anteil auf 30 Prozent steigen.Erst habe die AMD-Aktie im Zuge des Abverkaufs durch die COVID-19-Epidemie im Vergleich zu den direkten Konkurrenten NVIDIA und Intel einen heftigen Kurssturz erlebt. So schnell wie sie gefallen sei, habe die Aktie sich aber wieder gefangen. Die bestätigten Umsatz- und Wachstumsziele würden den Kurs befeuern. Dazu komme ein vor kurzem gewonnener 600 Millionen Dollar schwerer Supercomputer-Auftrag für das US-Energieministerium.Die GD50 sei aktuell wieder überwunden und auch der "Aktionär" sei wie Rosenblatt Securities-Analyst Hans Mosesmann nach dem Analystentag weiter bullish für AMD.Anleger, die noch nicht investiert sind, nutzen die Preiskorrektur für einen ersten Einstieg, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". Bereits Investierte sollten ihre Gewinne laufen lassen. (Analyse vom 06.03.2020)