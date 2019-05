XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Nach der AMD-Präsentation auf der Computex sei klar: Advanced Micro Devices werde Intel noch dieses Jahr die Performance-Krone abnehmen. Analysten und Anleger seien begeistert und würden die AMD-Aktie satte zehn Prozent nach oben schicken. Nicht ohne Grund: Wer die Technologieführerschaft für sich gewinne, der habe auch klare Ansprüche auf die Marktführerschaft - und steigende Kurse.Das neue Chip-Portfolio, das AMD-CEO Lisa Su auf der Computex präsentiert habe, habe es in sich. Die neue "Zen 2"-Architektur für Desktop- und Server-Prozessoren begeistere und der neue Chipset AMD X570 überrasche mit PCIe 4.0 sowie der Unterstützung von gleich 50 OEM-Mainboards zum Start.Sollte Intel in den nächsten Monaten nicht völlig überraschend neue Produkte ankündigen, sollte die Technologie-Führerschaft bei Prozessoren zum ersten Mal seit den frühen 2000ern an AMD gehen. Und das auch noch für die kommenden Jahre, denn Experten würden mit den ersten 7nm-Chips von Intel erst 2022 rechnen.Die Advanced Micro Devices-Aktie dürfte ihren Trend weiterführen, Anleger sollten die Gewinne laufen lassen und nachkaufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: