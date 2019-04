XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Auf dem Chip-Markt seien Intel und AMD erbitterte Konkurrenten. Im Schlagabtausch zwischen den beiden Kontrahenten könne aktuell eher AMD punkten. Jetzt kassiere Intel den nächsten Tiefschlag - Punkt für AMD!Über Jahre hinweg sei Intel der Konzern gewesen, der auf dem Chip-Markt den Ton angegeben habe. Doch mit den Problemen in der 10nm-Fertigung und dem Fokus auf neue Geschäftsbereiche wie Künstliche Intelligenz, Data-Center und Autonomes Fahrzeug habe Chipzilla dem kleinen Konkurrenten AMD wieder Raum gegeben. Raum, den AMD genutzt habe. Die Ryzen-CPU sei ein Riesenerfolg und auch im Data-Center könne AMD mit den Epyc-Chips wieder Boden gutmachen.Zwar seien die Marktanteile noch Welten voneinander entfernt, doch die Analysten von Wells Fargo sähen bereits Gefahr. Die neuen 7nm-Chips von AMD seien im Wettbewerb gegenüber Intels neuen 10nm-Chips erneut sehr gut positioniert, so die Analysten in einer Studie von Freitag. Der technologische Fertigungsvorsprung von AMD und die daraus hervorgehende Gefahr für Intels Marktanteile auf dem Prozessoren-Markt sei jedoch nur ein Grund, weshalb die Analysten von Wells Fargo Intel auf "market-perform" herabstufen würden. Die Analysten sähen die Absätze auf dem gesamten Chip-Markt aufgrund einer nachlassenden Konjunktur etwas schwächer als 2018.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: