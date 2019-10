Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (20.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der größte Chip-Auftragsfertiger TSMC scheine mit der Produktion von 7nm-Chips gerade so hinterherzukommen. Die hohe Nachfrage liefere insbesondere einer der heißesten Chip-Aktien neue Impulse. Die Rede sei von AMD.AMD wirke auf Produktseite sehr gut aufgestellt und habe von Konkurrenten Intel aktuell wenig zu befürchten. Aktuelle Quartalszahlen, die den positiven Trend dem Aktienkurs bestätigen dürften, könnte AMD bereits am 29.Oktober liefern. "Der Aktionär" rät dabei zu bleiben mit einem Kursziel von 37 Euro, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:27,755 EUR -0,89% (18.10.2019, 22:26)