Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

38,165 EUR +2,75% (16.03.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

36,75 EUR -6,76% (16.03.2020, 18:43)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

41,3227 USD -5,87% (16.03.2020, 18:33)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (16.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Negative Nachrichten gebe es aktuell zuhauf. Hinsichtlich des aufsteigenden Halbleitersterns AMD gebe es aber nun erneut ein positives Signal: Der Marktanteil des Grafikchipspezialisten im Halbleitermarkt werde bis 2025 um rund 20 Prozent wachsen. Kein Wunder, dass die Aktie in der aktuellen Corona-Krise lediglich moderat um die dreieinhalb Prozent verliere.AMD liefere zuverlässig positive Nachrichten und auch die fundamentalen Aussichten seien stark. Dass die Anleger mit AMD ein gutes Investment eingehen würden, würden nun auch die Analysten von Forbes unterstreichen.In einer neuen Studie würden die Experten das Wachstum des Grafikchip-Marktes und das von AMD im Speziellen skizzieren. NVIDIA sei im Gesamten Branchenumsatz von 18,2 Milliarden Dollar in 2019 zwar für den Bärenanteil von 10,2 Milliarden Dollar Umsatz verantwortlich. AMD sei mit 4,7 Milliarden Dollar noch vor Intel (3,3 Milliarden Dollar).Dabei sei der Marktanteil von AMD bei den Grafikprozessoren in 2019 auf 25,9 Prozent (von 22,3 in 2015) gestiegen und 2025 solle AMD für 31,1 Prozent des Marktes stehen. In derselben Periode solle der gesamte Markt um 94 Prozent auf 35,5 Milliarden Dollar anwachsen. AMD könnte also ein größeres Stück eines wachsenden Kuchens erhalten.Die Aktie von AMD erlebe eine höchst volatile Phase. Trotzdem sei "Der Aktionär" wegen der fundamentalen und technologischen Aussichten weiter bullish für AMD. Nach Corona werde die Aktie des Chipherstellers wieder zu alter Stärke finden. Anleger, die noch nicht investiert seien, würden für den Einstieg eine Bodenbildung abwarten.Bereits Investierte lassen ihre Gewinne laufen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 16.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link