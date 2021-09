Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

88,05 EUR -1,15% (13.09.2021, 16:49)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

87,55 EUR -2,58% (13.09.2021, 16:35)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

103,60 USD -1,52% (13.09.2021, 16:39)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (13.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die Anteilscheine des Chip-Riesen AMD würden sich seit August in der Konsolidierungsphase befinden. Angesichts des weltweiten Halbleitermangels könnte die Korrektur nur eine Verschnaufpause für die Bullen sein, die schon bald wieder neue Hochs ins Visier nehmen dürften.Aktuell würden die Papiere von AMD bei rund 103 Dollar und damit knapp über der 50-Tage-Linie notieren, die bei 101,83 Dollar verlaufe. Gelinge es den Bären diesen Support zu knacken, dann wäre die psychologisch wichtige 100-Dollar-Marke die nächste Haltezone für die Bullen.Aus technischer Sicht scheine die Aktie bereits überverkauft zu sein. Das Papier notiere knapp 20 Prozent unter seinem Jahreshoch vom August. Zusätzlicher Verkaufsdruck komme erst bei einem Break unter die 100-Dollar-Marke auf.Wenn das Gesamtmarktumfeld sich nicht weiter eintrübe, sollten die Bullen diesen Support verteidigen können und zu einem Rebound ansetzen. Ihre nächsten übergeordneten Ziele lägen an den Widerständen bei 110 und 114,48 Dollar. Danach warte bereits das Allzeithoch bei 122,49 Dollar auf seine Überwindung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: AMD.