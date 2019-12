Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (16.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Sony habe mit der PlayStation 5 bereits vorgelegt. Am Freitag sei dann Microsoft mit der Xbox X-Series gefolgt. Die neue Xbox X solle ebenfalls für das Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen und dürfte dem Chiphersteller AMD einen gewaltigen Umsatzschub bescheren. Denn der US-Konzern liefere den Custom-Chip, der die Konsole antreibe. Da zudem auch Sony beliefert werde, dürfte die Schwäche in AMDs "Enterprise, Embedded and Semi-Custom"-Segment Ende 2020 beendet werden. Im vergangenen Quartal seien die Umsätze hier um 27% gegenüber dem Vorjahresquartal geschrumpft.Mit den Semi-Custom-Chips für PlayStation 4, Xbox X und Google Stadia verfüge AMD über eine weitere Wachstumsfantasie. Die Aussicht auf rasantes Konsolenwachstum scheine mit einem 20er-KGV von 37 jedoch zu großen Teilen in die AMD-Aktie eingepreist. Dabeibleiben, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2019)