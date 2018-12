Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (09.12.2018/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der Chip-Gigant Intel habe lange Zeit in Sachen Desktop-CPUs den Ton angegeben. Die Daten des deutschen Einzelhändlers Mindfactory.de w[rden aber zeigen: Im Einzelverkauf würden die AMD-Prozessoren die Intel-Konkurrenz deutlich schlagen. Für jeden verkauften Intel-Prozessor seien im November zwei AMD-Prozessoren verkauft worden.Langfristig würden die neuen Produkte einiges an Potenzial bieten. Mittelfristig dürfte der Krypto-Schock allerdings noch nicht vollständig verdaut sein. Die Bewertung der AMD-Aktie sei weiterhin hoch, insbesondere im Vergleich zu Intel. Sollte eine erneute Abkühlung erfolgen, könnte die Zeit bei AMD zum Einstieg reif sein, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link