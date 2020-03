Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (25.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.In der ersten Märzhälfte habe laut E-Retailer Mindfactory der Anteil an AMD-Chips bei den Auslieferungen zugelegt. Intel dagegen sei oft nicht lieferbar. Von 88 AMD- und Intel-Prozessoren seien 26% nicht lieferbar gewesen - davon hätten Intel-Chips 70% ausgemacht. Dadurch sei AMD-Anteil von verkauften Chips auf satte 88% gestiegen.Mindfactorys Daten würden in der Branche als verlässliches Trendbarometer für IT-Lieferketten gelten. Schon länger kämpfe Intel gegen den starken Wettbewerb von AMD. Die CEOs beider Halbleiterkonzerne hätten jüngst bekräftigt, durch die COVID-19-Pandemie keine Liefer- und Produktionsschwierigkeiten zu haben und sowohl AMD als auch Intel würden neue Architekturen und Halbleiter für den Marktstart vorbereiten.AMD habe aufgrund dessen auch die Preise einiger seiner älteren Prozessoren und Grafikchips um 10 bis 12% gesenkt. In den letzten sieben Tagen habe die AMD-Aktie 15% zugelegt und zwei Handelstage in Folge mit Gewinnen geschlossen. Vorbörslich lege das Papier erneut zu. Hier deute sich eine Bodenbildung an.Bei AMD deute sich langsam aber sicher eine Wiedereinstiegssituation an, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: