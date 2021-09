XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

90,05 EUR -2,96% (08.09.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

106,17 USD -2,73% (08.09.2021)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (09.09.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices: Konsolidierungswelle dauert an - ChartanalyseDie AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Ab einem Tief bei USD vom 19. Juli habe es einen starken Aufwärtsschub gegeben. Die Aktie sei innerhalb weniger Tage auf das aktuelle Allzeithoch bei 122,49 USD hochgeschossen und habe dabei die Widerstandszone zwischen 99,23 USD und 94,28 USD deutlich durchbrochen. Seit dem Allzeithoch konsolidiere die Aktie. Dabei sei der Wert zunächst auf 101,97 USD abgefallen. Nach einer Erholung auf 114,49 USD habe vor einigen Tagen die zweite Konsolidierungswelle gesetzt. Gestern habe diese an Tempo gewonnen.Diese Konsolidierungswelle könne noch einige Tage andauern. Diese könnte zu Abgaben in Richtung 95,31 USD führen. Damit würde die Aktie in die alte Widerstandszone zwischen 99,23 USD und 94,28 USD, die jetzt als Unterstützungszone wirken sollte, zurückfallen. Ein vorzeitiges Kaufsignal ergäbe sich erst bei einem Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 111,52 USD. Dann wäre ein Anstieg bis zumindest an das Allzeithoch bei 122,49 USD möglich. (Analyse vom 09.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:89,00 EUR -0,95% (09.09.2021, 08:50)