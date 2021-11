Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden (11.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rund 50 Prozent Kursgewinn seit Anfang Oktober und seit Anfang November in der Spitze sogar ein Plus von knapp 30 Prozent. Ganz klar, die AMD-Aktie zähle aktuell zu den Top-Performern am Markt. Am Mittwoch sei der Höhenflug jedoch auf einen Schlag vorbei gewesen und das Chip-Papier habe über sechs Prozent verloren. Ein Grund zur Sorge?Die Ankündigung, dass Meta Platforms künftig die Data-Center-Chips von AMD verbaue, und die Vorstellung der neuen "Instinct MI 200"-Serie hätten die AMD-Aktie in den vergangenen Tagen noch einmal kräftig angeschoben.Charttechnisch habe dies das Chip-Papier klar überhitzen lassen. Das zeige nicht nur die Outperformance gegenüber dem Nasdaq 100, sondern auch der RSI, der am Dienstag bis auf 87 Punkte geklettert sei. Die AMD-Aktie habe sich damit weit im überkauften Bereich bewegt. Mit dem Rücksetzer am Mittwoch habe sich der RSI normalisiert und zuletzt auf 68 Punkten gelegen.Vorbörslich scheine sich das Papier bereits wieder zu erholen und werde aktuell mit einem Plus von 1,9 Prozent taxiert - auch im Nasdaq 100 würden zum Handelsbeginn wieder leichte Zugewinne erwartet. Gut möglich das unverändert bullishe Tech-Anleger in einem heißen Markt die Aktie noch weiter nach oben treiben würden.Eine derartige kurzfristige Konsolidierung bringe den mittelfristigen Aufwärtstrend jedoch nicht in Gefahr. Aktuell verlaufe die Trendlinie bei rund 107 Dollar und damit noch einmal klar unter den oben benannten Unterstützungen.Der kräftige Anstieg im November durch die am Markt gespielte Metaverse-Fantasie sei nicht nachhaltiger Natur. Würden die Inflationssorgen für Wachstumsaktien in den nächsten Handelstagen präsent bleiben, dürfte die AMD-Aktie am Anfang einer kleinen Konsolidierungsbewegung stehen.Für Anleger sei dies jedoch bei weitem kein Grund zur Sorge, denn der mittelfristige Aufwärtstrend bleibe außer Gefahr. Auch die Rallye nach der Zahlenvorlage Ende Juli konsolidierte bis auf die 100-Dollar-Marke und hat damit eine solide Basis für die jüngsten Kursgewinne geschaffen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 11.11.2021)