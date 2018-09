Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (17.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.In einer aktuellen Studie gebe JP Morgan ein vernichtendes Urteil ab: Intel stelle nicht genügend Chips her, um die Nachfrage zu befriedigen. Dies sei eine Chance für den Konkurrenten AMD.Die Meinung des "Aktionärs": Aktuell herrsche bei Intel im Rahmen der Verzögerung beim 10nm-Fertigungsprozess und des Weggangs von CEO Brian Krzanich ein bearishes Sentiment vor. Die Intel-Aktie sei kein Kauf. AMD könne hingegen von Intels Schwäche profitieren. Die AMD-Aktie kenne nur den Weg nach oben. "Der Aktionär" habe nach der rasanten Kursrally allerdings bereits vor einer Überhitzung gewarnt und empfohlen, Teilgewinne mitzunehmen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2018)