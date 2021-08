Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

91,20 EUR +1,87% (23.08.2021, 16:12)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

91,25 EUR +1,48% (23.08.2021, 15:57)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

107,00 USD +2,25% (23.08.2021, 15:58)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (23.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Nach den Quartalszahlen sei es für die AMD-Aktie kräftig nach oben bis auf das Rekordhoch Anfang August bei 122,49 USD gegangen. Seitdem konsolidiere das Papier. Im vorbörslichen Handel am Montag sorge nun die Genehmigung einer Übernahme seitens der chinesischen Wettbewerbsbehörde wieder für grüne Vorzeichen.Zwar habe die chinesische Kartellbehörde nicht die Übernahme von Xilinx durch AMD zugelassen, sondern den Kauf von Maxim Integrated durch Analog Devices. Aber selbst diese Zustimmung gelte unter Experten als gutes Vorzeichen, dass bald auch der AMD-Kauf des FPGA-Herstellers genehmigt werde.Mit dem 35 Mrd. USD schweren Deal erhöhe AMD den Druck auf den großen Konkurrenten Intel in der Data-Center-Sparte, denn FPGAs würden sich insbesondere als KI-Beschleuniger einsetzen lassen. Zudem verfüge Xilinx über Expertise in den Bereichen Networking und Storage.Anleger seien jedenfalls davon angetan, dass ein Abschluss des Deals nun ein Stückchen wahrscheinlicher werde und würden die Xilinx-Aktie nach oben schicken. Die AMD-Aktie lege auch zu. Charttechnisch halte sich die AMD-Aktie damit weiter über der Unterstützungszone zwischen 95 und 100 USD. Aktionäre sollten im intakten Aufwärtstrend die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: