Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (12.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Chip-Herstellers AMD habe jüngst eine Bilderbuch-Korrektur hingelegt und knapp 20 Prozent seit ihrem Rekordhoch eingebüßt. Doch sei diese Korrektur gerechtfertigt?Die Chip-Werte würden grundsätzlich zu den Aktien gehören, die bei steigenden Zinsen am meisten in Mitleidenschaft gezogen würden. Daher überrasche es nicht besonders, dass die AMD-Papiere zuletzt stark zurückgekommen seien.Im Langfrist-Chart sehe die Korrektur wie ein gesunder Rücksetzer aus. Immerhin habe sich der Titel in knapp einem Jahr in der Spitze mehr als verdoppelt. Gar nicht mal so schlecht für einen Weltkonzern, der aktuell fast 100 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage bringe.Und wie sehe es operativ für AMD aus? Bestens! Dies würden jedenfalls die jüngsten Quartalsergebnisse belegen. Unglaubliche 53 Prozent auf 3,24 Milliarden Dollar habe der Umsatz des Chipherstellers im vierten Quartal 2020 zugelegt. Der operative Gewinn sei sogar 64 Prozent auf 570 Millionen Dollar nach oben gesprungen. Unterm Strich habe AMD damit einen Gewinn je Aktie von 0,52 Dollar einfahren können. Sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz seien die Erwartungen deutlich übertroffen worden.Aktuell gebe es laut Bloomberg ganze 22 Kaufempfehlungen, 14 Experten würden zum Halten empfehlen und nur vier seien der Meinung, dass die Aktie verkauft gehört. Das durchschnittliche Kursziel sei 101,03 Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 26 Prozent entspreche.Mit einem 2021er KGV von 41 sei AMD immer noch nicht billig, aber doch deutlich günstiger als noch zu Beginn des Jahres. Aus operativer Sicht spreche jedenfalls fast alles für die Aktie.Investierte bleiben an Bord, Neueinsteiger nutzen die Korrektur zum Kauf, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 12.03.2021)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: AMD.