Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

50,15 EUR +0,35% (19.05.2020, 08:50)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

54,59 USD +0,72% (18.05.2020, 22:15)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (19.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices: Gelingt der Ausbruch? ChartanalyseDie Advanced Micro Devices-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) markierte am 19. Februar 2020 ein Allzeithoch bei 59,27 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe der Wert auf ein Tief bei 36,75 USD zurückgesetzt und habe damit den Aufwärtstrend seit Dezember 2018 getestet. Anschließend habe er eine inverse SKS ausgebildet. Bereits am 8. April sei es zum Ausbruch aus dieser Bodenformation gekommen. Dieser Ausbruch habe zu einem Anstieg bis fast an das Allzeithoch geführt. Seit 20. April konsolidiere die Aktie unterhalb dieses Rekordhochs. Dabei habe sie sich gestern dem kurzfristigen Abwärtstrend bei heute 55,86 USD angenähert.Gelinge der AMD-Aktie ein Ausbruch über 55,86 USD, dann könne sie auch bald auf ein neues Allzeithoch ansteigen. Mittelfristig wären dann sogar Kursgewinne in Richtung 64,36 USD möglich. Sollte der Wert allerdings im Bereich um 55,86 USD scheitern, könnte es in den nächsten Tagen zu einer Fortsetzung der Konsolidierung kommen. Abgaben in Richtung 48,50 bis 47,25 USD wären dann möglich. (Analyse vom 19.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:50,31 EUR +2,32% (18.05.2020, 17:35)