Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

66,82 EUR +2,45% (01.06.2021, 16:26)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

66,80 EUR +2,77% (01.06.2021, 16:14)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

81,57 USD +1,86% (01.06.2021, 16:15)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der US-Konzern habe in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Computex, der größten IT-Messe Asiens, eine ganze Reihe an neuen Produkten vorgestellt und den Namen eines besonderen Kunden veröffentlicht.Auf der Computex habe AMD mit neuen Modellen seiner APUs (Accelarted Processing Units) für Aufmerksamkeit gesorgt. Ursprünglich seien die Prozessoren mit integriertem Grafikchip OEM vorbehalten gewesen, um Komplett-PCs oder Notebooks zu fertigen. Die neuen Modelle sollten nun allerdings auch an den Endverbraucher verkauft werden und könnten zu einer echten Alternative inmitten der aktuellen Grafikkarten-Knappheit avancieren.Für die AMD-APUs würden auch neue Endmärkte erschlossen, denn nicht nur in der PlayStation 5 oder der Xbox Series X werden die Chips künftig zum Einsatz kommen: Das neue Infotainment-System in Teslas Model S und Model X solle auch eine Kombination aus Ryzen-CPU und RDNA-2-Grafikeinheit erhalten, die sogar AAA-Gaming ermögliche. Der Gaming-Rechner direkt ins Auto-Infotainment integriert - wohl bald Wirklichkeit. Zudem werde in den neuen Smartphone-Chips von Samsung auf die RNDA-2-Grafik gesetzt.Spannend für Gamer sei auch die Ankündigung von FidelityFX Super Resolution (FSR). Die Technologie sei das Pendant zu DLSS von NVIDIA und skaliere ebenfalls mithilfe eines KI-Algorithmus die Auflösung nach oben. Im Gegensatz zur ressourcenhungrigen Berechnung einer nativen 4K-Auflösung solle die FSR-Technologie durchschnittlich doppelt so hohe Bildwiederholungsraten ermöglichen.An der Börse habe die AMD-Aktie im vorbörslichen Handel positiv auf die Ankündigungen reagiert. Denn sowohl mit der neuen Stacking-Technologie als auch FSR sei nicht so früh gerechnet worden. Zwar ziehe man in Sachen Grafiktechnologie erneut nur mit NVIDIA gleich, doch Intel schlage man mit dem 3D-Stacking erneut ein Schnippchen. AMD-Anleger hätten damit nach der Keynote weitere Gründe erhalten beim CPU-Technologieführer investiert zu bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link