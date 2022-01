Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eigentlich sei es ein erfolgreicher Tag für die Chiphersteller AMD und NVIDIA gewesen. Beide Unternehmen hätten eine Palette neuer Produkte vorgestellt. AMDs CEO, Lisa Su, habe sich sogar in einem Interview mit CNCB "sehr optimistisch" für das angelaufene Jahr geäußert. Dennoch stünden beide Aktien deutlich im Minus.AMDs CEO Lisa Su habe gesagt, dass das Unternehmen ab Februar 20 neue Laptop-Prozessoren der Ryzen 6000-Serie und drei neue Radeon RX 6000S-Grafikprozessoren für dünne Gaming-Laptops auf den Markt bringen werde. Ultradünne Gaming-Laptops seien das am schnellsten wachsende PC-Segment und verkauften sich mehr als dreimal so schnell wie herkömmliche Gaming-Laptops, habe Su gesagt.AMD bringe außerdem fünf neue Radeon RX 6000M GPUs für Premium-Gaming-Laptops auf den Markt sowie zwei neue Grafikkarten: Die Radeon RX 6500 XT, die ab 19. Januar für 199 US-Dollar erhältlich sei, und die Radeon RX 6400, die in der ersten Jahreshälfte in vorgefertigten Systemen verfügbar sein werde.Auch NVIDIA habe am Dienstag die Veröffentlichung neuer Grafikkarten und Laptops angekündigt. Darunter sei beispielsweise die Einsteiger-Grafikkarte RTX 3050, die ab dem 27. Januar erhältlich sein werde. "Da 75 Prozent der Gamer immer noch mit GTX-GPUs spielen, stellt die 3050, die auch RT-Kerne der zweiten Generation sowie Tensor-Kerne der dritten Generation für DLSS und KI enthält, eine überzeugende Upgrade-Möglichkeit auf RTX dar", so das Unternehmen in einer Erklärung. Am anderen Ende des Spektrums habe NVIDIA die bevorstehende Veröffentlichung seines BFGPU-Flaggschiffs RTX 3090 Ti angekündigt. AT&T -Kunden, die ein "5G-Gerät mit einem unbegrenzten 5G-Tarif oder einem qualifizierten unbegrenzten Tarif" hätten, solle es ermöglicht werden, sechs Monate GeForce NOW Priority-Mitgliedschaft kostenlos zu erhalten. Inmitten der Halbleiterknappheit habe der Cloud-basierte gaming-card-as-a-service von NVIDIA eine Abhilfe für Gamer angeboten, die nicht die neueste Karte bekommen könnten.Trotz der Top-News seien die Halbleiteraktien am Dienstag abgerutscht. Angesichts der steigenden US-Staatsanleihenrenditen hätten Anleger Wachstumswerte wie NVIDIA oder AMD gemieden. Wachstumsstarke Aktien seien am anfälligsten für die Auswirkungen steigender Anleiherenditen, da ihr Wert in hohem Maße von künftigen Erträgen abhänge. Je höher diese Zinsen steigen würden, desto geringer werde der aktuelle Wert dieser Erträge.Neben den optimistischen Worten von Lisa Su würden beide Chiphersteller mit einer starken neuen Produktpalette an den Start gehen. Der Halbleiter-Markt dürfte für Anleger damit auch 2022 spannend bleiben. "Der Aktionär" bleibe für beide Unternehmen ebenfalls bullish. Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.