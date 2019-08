Halte die Erfolgssträhne gegenüber Intel an und gewinne AMD weiter Marktanteile hinzu, sollten die Probleme auf dem Data-Center- und PC-Märkten leicht aufgewogen werden können. Aber aufgepasst. Bei einem KGV von über 50 seien ein Großteil der positiven Erwartungen schon eingepreist - die Aktie könnte daher volatil reagieren.



Kursziel bleibt 37,00 Euro, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur AMD-Aktie. (Analyse vom 29.08.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

28,59 EUR +2,86% (29.08.2019, 14:04)



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

28,60 EUR +2,34% (29.08.2019, 13:49)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

30,78 USD +1,92% (28.08.2019, 22:25)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (29.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die Aktie von AMD könne in einem angespannten Gesamtmarkt überzeugen. Rund 64 Prozent habe die Chip-Aktie seit Jahresanfang zugelegt. Die hervorragende Kursentwicklung habe dabei drei entscheidende Gründe, welche die Aktie auch künftig antreiben sollten.1. Grund: Epyc Server-ChipsAls erster Grund sei die zweite Generation des Server-Chips Epyc zu nennen. Die Server-Prozessoren würden erstmals im 7nm-Fertigungsprozess hergestellt und könnten in vielen Anwendungen die Leistung der vergleichbaren Xeon-Chips von Intel übertreffen.Ein Novum, denn bis dato sei Intel der unangefochtene Performance-König im Serverbereich gewesen. Der Analyst Hans Mosesmann von Rosenblatt sehe in der zweiten Epyc-Generation sogar einen "historischen Wendepunkt in der Geschichte des Silicon Valley".2. Grund: Ryzen PC-Chips3. Grund: Fertigungsprobleme beim KonkurrentenZu guter Letzt würden AMD auch noch Intels Fertigungsprobleme in die Karten spielen. Der Chip-Riese habe aufgrund von Problemen bei der 10nm-Fertigung mit deutlichen Verzögerungen in der Produktpipeline und Lieferengpässen zu kämpfen gehabt. Das habe AMD Tür und Tor geöffnet, um technologisch aufzuschließen. 7nm-Chips wolle Intel beispielsweise erst ab 2021 liefern.Der AMD-Erfolg lasse sich dabei nicht nur anhand des Aktienkurses ablesen. Auch die Marktanteile bei x86-Prozessoren sprächen eine deutliche Sprache. Innerhalb eines Jahres habe AMD ihren Marktanteil bei Server-Chips verdreifachen können. Analysten würden erwarten, dass dieses Kunststück noch einmal gelingen könnte.Dieser Paradigmenwechsel spiegele sich auch in den Schätzungen wider. Während von AMD ein Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2020 von 24 Prozent erwartet werde, scheine bei Intel das Komma verrutscht zu sein. Nur 2,4 Prozent solle der angeschlagene Marktführer im gleichen Zeitraum wachsen.Ähnlich verhalte es sich beim Wachstum des Nettogewinns. AMD solle hier um 65 Prozent zulegen, Intel auf Vorjahresniveau stagnieren. Gleichzeitig dürfte AMD mit ihrem neuen Chip-Portfolio Bruttomargen jenseits der 50 Prozent erzielen dürfen.