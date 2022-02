Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

102,32 EUR -1,06% (10.02.2022, 13:35)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

102,10 EUR -0,23% (17.02.2022, 13:20)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

117,69 USD -3,11% (16.02.2022, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (17.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Nachdem AMD seine Quartalszahlen bereits vor gut zwei Wochen veröffentlicht habe, habe nun der Konkurrent NVIDIA nachgelegt. Auch dessen Zahlen seien hervorragend ausgefallen, jedoch würden diese nicht ausreichen, um im aktuell angespannten Gesamtmarkt für neue Impulse zu sorgen. Beide Werte stünden vorbörslich deutlich im Minus. Diese Marken seien bei AMD jetzt von großer Bedeutung.Die AMD-Aktie stecke noch immer inmitten ihrer Konsolidierungsphase. Der jüngste Erholungsversuch Anfang Februar habe abrupt geendet, nachdem der Russland-Ukraine-Konflikte zu eskalieren gedroht habe. Ein rascher Abverkauf bis knapp über die 200-Tage-Linie bei 111,22 USD sei die Folge gewesen. Die dabei unterschrittene Unterstützung am signifikanten August-Hoch bei 122,49 USD habe seitdem nicht zurückerobert werden können.Im Zuge der NVIDIA-Zahlen stehe die AMD-Aktie nun vorbörslich rund 2% im Minus und notiere damit erneut nur noch knapp über dem GD200. Sollte die Marke nachhaltig unterschritten werden, seien weitere Rücksetzer bis an das Konsolidierungstief bei 99,35 USD wahrscheinlich. Anleger könnten erst wieder aufatmen, wenn das Hoch bei 122,49 USD überschritten werden könne. Darüber würde ein Bruch der mittelfristigen Abwärtstrendlinie, die aktuell bei 126 USD verlaufe, eine Trendwende signalisieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: