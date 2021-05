Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (10.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Sell on good news - heiße es seit der Vorlage der AMD-Quartalszahlen Ende April. Am Montag sacke die Chip-Aktie weiter ab. Grund sei neben der allgemeinen Schwäche der Tech-Werte ein ernsthaftes Problem mit einem Update des Microsoft-Betriebssystems Windows 10. Microsoft habe mittlerweile die Notbremse gezogen. Auch charttechnisch werde die Luft für AMD immer dünner.Ein über Windows-Update verbreiteter AMD-Treiber sorge bei Nutzern für arge Probleme. Betroffene User hätten berichtet, dass nach der automatischen Installation des Treiber-Updates die Rechner nicht mehr korrekt hätten booten können, schreibe die "PC-Welt online". Schließlich habe Microsoft reagiert und die weitere Verbreitung des Treibers via Windows Update gestoppt, wie u.a. Bleepingcomputer.com melde.Konkret Probleme bereitet habe der von Microsoft für AMD über Windows-Update bereitgestellte Treiber mit der Bezeichnung "Advanced Micro Devices, Inc - SCSIAdapter - 9.3.0.221". Nutzer hätten etwa auf Reddit und auch im Microsoft-Community-Forum berichtet, dass nach der Installation des Treibers ihr Rechner nicht mehr habe booten können und stattdessen die Fehlermeldung erschienen sei, es gäbe kein Boot-Laufwerk auf dem Rechner.Auf längere Sicht habe die AMD-Aktie weiterhin großes Kurspotenzial. Gegenüber Chip-Konkurrenten Intel habe AMD seine Marktanteile zuletzt ausbauen können. "Der Aktionär" habe AMD Anfang November zum Kauf empfohlen. Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen, aber die Stop-Loss-Marke bei 55 Euro beachten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: