Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol Deutschland: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (15.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol Deutschland: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Börsenjahr 2020 stehe im Zeichen von Tech-Aktien - kein Sektor sei bislang besser gelaufen, und die Rally könnte trotz hoher Bewertungen weitergehen. Anleger, die noch auf der Suche nach Investments seien, sollten einen Blick auf AMD und Palantir werfen. Bei beiden Werten spreche die Charttechnik für weiter steigende Kurse.Unter den im S&P 500 gelisteten Unternehmen zähle der Chiphersteller Advanced Micro Devices, kurz AMD, zum Besten, was der Index im laufenden Jahr zu bieten habe. Die Performance seit Jahresbeginn: 107 Prozent.Richtig sei auch: Ein Großteil der Gewinne sei bis Anfang August eingefahren worden, seither pendle die Aktie in einem Band zwischen 75 Dollar bis knapp über 90 Dollar. Ab Anfang Dezember habe sich AMD an diese obere Begrenzung herangezogen und am Montag 3,4 Prozent fester bei 94,78 Dollar geschlossen - es rieche nach Break.Komme es zu einem Ausbruch, dürfte die Marke von 100 Dollar relativ zügig geknackt werden. Da die AMD-Aktie auf Allzeithoch notiere, würden zudem übergeordnete Widerstandsmarken fehlen. Mutige Investoren sollten das Break vorwegnehmen und einen Trade knapp unterhalb der 90-Dollar-Marke absichern.Palantir, ein Spezialist für Datenanalyse, sei erst seit wenigen Monaten an der Wall Street gelistet und habe sich bereits um 170 Prozent nach oben gearbeitet. Trotz des spannenden Geschäftsmodells und der positiven Aussichten gebe es hinsichtlich Palantirs fundamentaler Bewertung keine zwei Meinungen: Die Aktie sei teuer.In einem solchen Fall lägen die kurzfristigen Kursziele entlang der oberen Begrenzungslinie - in diesem Fall bei 31,24 Dollar und 33,50 Dollar. Ein Break auch über das Allzeithoch hinaus eröffne zusätzliches Potenzial. Bei einem Break unter die untere Trendlinie sollte ein Trade zur Verlustbegrenzung geschlossen werden.AMD und Palantir bieten aktuell interessante Chartbilder und mutigen Anlegern die Möglichkeit, auf ein Break zu spekulieren, so Martin Weiß. Die Empfehlungen würden spiegeln nicht die fundamentale und längerfristige Meinung des "Aktionär! wider. (Analyse vom 15.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link