Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.AMD zähle fraglos zu den aussichtsreichsten Chip-Unternehmen zurzeit. Die Kalifornier würden sowohl durch ihre operative Stärke als auch durch ihre Innovationskraft überzeugen. Nun würden viele gespannt auf die anstehende CES-Messe 2021 blicken, die vom 11. bis 14. Januar als virtuelles Event stattfinde. Dort werde unter anderem Lisa Su als Rednerin erwartet.Laut dem Branchenportal "Heise.de" habe AMD CES-Messen in der Vergangenheit dazu genutzt, um neue Mobilprozessor-Generationen vorzustellen. Deswegen könnten im Januar bereits erste Details zum Nachfolger Ryzen 5000U/H (Cezanne) bekannt werden. So sei in Benchmark-Datenbanken beispielsweise schon der Ryzen 7 5800U mit Zen-3-Architektur aufgetaucht.Anfang 2021 würden zudem günstigere Spielergrafikkarten in Form der Radeon RX 6700 (XT) erwartet werden. Schließlich stünde in Q1/2021 noch die Einführung der Server-Prozessoren Epyc 7003 alias Milan mit bis zu 64 Zen-3-Rechenkernen auf der Agenda von AMD.DER AKTIONÄR bleibe bei seiner Einschätzung: Investierte Anleger lassen ihre Gewinne bei der Advanced Micro Devices-Aktie laufen. Auch Neueinsteiger können noch zugreifen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: