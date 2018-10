Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

15,79 EUR -6,73% (26.10.2018, 18:50)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

17,87 USD -7,25% (26.10.2018, 18:51)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (26.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Gus Richard von Northland Capital Markets:Aktienanalyst Gus Richard vom Investmenthaus Northland Capital Markets rechnet in Bezug auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse nunmehr mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Northland Capital Markets halten den Ausverkauf bei den Aktien von Advanced Micro Devices Inc. im Anschluss an die Bekanntgabe der Quartalszahlen für übertrieben. Gegenwind im Semicustom-Geschäft und die Krypto-Implosion seien die Auslöser für den Kursrutsch gewesen.Die Kapitalmarktveranstaltung am 06. November, die Markteinführung der 7nm Data Center GPU in Q4 und der wahrscheinliche Launch einer 7nm Server CPU im ersten Halbjahr 2019 und die flexible Produktion durch zwei Fertigungsanlagen sollte Auftrieb geben.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Northland Capital Markets den Titel von "market perform" auf "outperform" hoch und bestätigen das Kursziel von 26,00 USD.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:15,47 EUR -9,90% (26.10.2018, 17:35)