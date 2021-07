Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

79,49 EUR -0,40% (05.07.2021, 10:17)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

79,36 EUR -0,30% (05.07.2021, 10:05)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

94,70 USD +1,49% (02.07.2021)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (05.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erst die Genehmigung für die Xilinx-Übernahme durch Großbritannien und die EU, dann die schlechten Nachrichten vom großen Konkurrenten Intel - die Aktie von AMD befinde sich aktuell voll im Rallymodus und kurz vor einem neuen Allzeithoch.Das Marktumfeld für Halbleiterkonzerne bleibe aufgrund der starken Chip-Nachfrage hervorragend. Die Analysten der Bank of America würden alleine in diesem Jahr mit einem Marktwachstum von 20 Prozent rechnen. Als einen der großen Profiteure würden die BofA-Experten dabei die Aktie von AMD nennen.Kein Wunder, denn Rückenwind erhalte der Prozessoren-Entwickler nicht nur durch die positive Marktlage, sondern auch dank der Schwächen des großen Konkurrenten Intel. Denn beim Halbleiter-Riesen komme erneut ein wichtiger Chip später als geplant. Die Produktion des neuen Data-Center-Chips mit dem Codenamen "Sapphire Rapids" solle nun im ersten Quartal 2022 beginnen und im Vierteljahr darauf hochgefahren werden. Ursprünglich sei "Sapphire Rapids" noch für dieses Jahr angekündigt worden.Die Experten der BofA würden erwarten, dass AMD seinen Marktanteil bei Server-Chips weiter ausbaue - bis zu 25 Prozent könnte der Intel-Rivale erreichen. Aktuell solle der AMD-Anteil bei den Prozessoren für Rechenzentren zwischen zehn und elf Prozent liegen. Ein derartiger Zugewinn dürfte sich laut der BofA massiv auf die Gewinne je Aktie auswirken. Für das Geschäftsjahr 2022 würden die Analysten hier mit 4,00 Dollar rechnen, während der Konsens nur von 2,65 Dollar ausgehe.Nachdem Großbritannien vergangenen Dienstag seine Zustimmung zur Akquisition des FPGA-Entwicklers gegeben habe, sei am Mittwoch die Europäische Union gefolgt. Damit fehle für einen erfolgreichen Abschluss des 35 Milliarden Dollar schweren Deals nur noch die Zustimmung aus China.Die schwungvolle Kursentwicklung der vergangenen Handelstage habe die AMD-Aktie wieder an die Zwischenhochs aus Dezember und Januar im herangeführt. Zwar dürfte am heutigen Montag die Rally vorerst ausgebremst werden - jedoch nur aufgrund des geschlossenen US-Handels. Ein neues Kaufsignal durch die Überwindung der jüngsten Hochs zwischen 96 und 98 Dollar sollte die Aktie leicht über die 100-Dollar-Marke katapultieren, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link