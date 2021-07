Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie

(USD) Rating

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 95,00 Neutral Citigroup Christopher Danely 15.07.2021 110,00 Overweight Piper Sandler Harsh Kumar 21.06.2021 100,00 Buy Benchmark Company Cody Acree 28.05.2021 95,00 Buy WestPark Capital Ruben Roy 25.05.2021 - Sector Weight KeyBanc Capital Markets John Vinh 20.05.2021

Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

77,44 EUR -1,06% (26.07.2021, 17:24)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

77,56 EUR -0,22% (26.07.2021, 17:05)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

91,70 USD -0,49% (26.07.2021, 17:15)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (26.07.2021/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 110,00 oder 95,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 27.07.2021 die Zahlen für das zweite Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Piper Sandler, Harsh Kumar, in einer Analyse vom 21.06.2021 den Titel weiterhin mit dem Votum "overweight" bewertet. Das Kursziel von 110,00 USD wurde bestätigt. Kumar sei zuversichtlich in Bezug auf die Wachstumsdynamik und die Wettbewerbsposition des Unternehmens. Er sehe die Server- und PC/Notebook-Geschäfte des Unternehmens weiterhin positiv, "mit AMD-spezifischem Rückenwind in beiden Bereichen". Obwohl die Aktie im bisherigen Jahresverlauf um 18% hinter dem Halbleiterindex zurückgeblieben sei, glaube er, dass "die Party noch lange nicht vorbei ist" und er auf dem aktuellen Niveau Käufer sei.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von der Citigroup und liegt bei 95,00 USD. Analyst Christopher Danely hat den Titel in einer Analyse vom 15.07.2021 von "sell" auf "neutral" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 17,00 auf 95,00 USD angehoben. Die Channel-Checks des Analysten würden darauf hindeuten, dass die Kursgewinne der AMD-Aktie auf dem Servermarkt "endlich beschleunigt" würden, insbesondere bei Hyper-Scale-Unternehmen wie Amazon Web Services und Google. Danely erwarte, dass die Dynamik anhalte und sage, dass die Bruttomargen von Intel bis in die 40er Jahre sinken könnten, ähnlich wie beim letzten AMD-Produktzyklus. Er habe die Schätzungen zu AMD angehoben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: