Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.AMD habe am Dienstagabend zwar die Erwartungen an das vierte Quartal übertroffen - doch die Prognose des Chip-Herstellers bleibe hinter den Erwartungen zurück. Trotz Umsatzrekord werde die AMD-Aktie daher mit einem nachbörslichen Minus von 4,4 Prozent abgestraft.AMD habe im vierten Quartal einen Gewinn von 0,32 Dollar bei einem Umsatz von 2,13 Milliarden erwirtschaftet. Damit habe der Chip-Hersteller die Erwartungen der Analysten von einem Gewinn von 0,31 Dollar bei einem Umsatz von 2,11 Milliarden Dollar übertroffen.Damit habe AMD damit im Weihnachtsquartal ein Umsatzwachstum von 50 Prozent erzielt. Diesen Erfolg habe der Chip-Hersteller hauptsächlich seinem "Computing and Graphics"-Segment zu verdanken. Der Umsatz sei hier um 69 Prozent auf 1,66 Milliarden Dollar gewachsen. Dennoch gebe sich AMD-Chefin Lisa Su bescheiden und habe in der Quartalskonferenz gesagt: "Wir haben in den letzten acht Quartalen unsere Marktanteile stets verbessert und glauben, dass dies uns auch im vierten Quartal gelungen ist."Mit den neuen Ryzen-Mobile-Chips und einem Refresh des Navi-GPU-Portfolios starte AMD erneut stark ins neue Jahr und prognostiziere einen Umsatz im ersten Quartal 2020 um 1,8 Milliarden Dollar. Das würde ein Umsatzwachstum von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeuten. Analysten würden mit 1,86 Milliarden Dollar etwas mehr erwarten.Anleger bleiben dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link