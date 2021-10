XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (07.10.2021/ac/a/n)



Zwar stecke diese seit Anfang August in einer Korrektur, die charttechnischen Strukturen würden jedoch eine Fortsetzung der Rally erwarten lassen. Momentan verlaufe die Korrektur als bullischer Keil, wobei den Bullen um ca. 100 USD ein wichtiger und zugleich große Unterstützungsbereich zur Verfügung stehe. Dieser Preisbereich sei Ende 2020 und Anfang 2021 ein starker Widerstand gewesen, der nach dem Ausbruch nach oben umfunktioniert worden sei.Die charttechnischen Strukturen in der AMD-Aktie würden sich bullisch präsentieren und mit Blick auf die nächsten Wochen könnte ein neues Hoch oberhalb von 122,49 USD folgen. Dafür müsste jedoch die aktuelle Keilformation bullisch verlassen werden. Einen Anfang dahingehend könnte man kurzfristig machen, wenn die kleine Konsolidierung unter 103 USD, wie gestern angedeutet, nachhaltig bullisch verlassen werde. Ein kurzfristig neues Tief unterhalb von 99 USD (etwas defensiver wäre unterhalb von 94 USD) stelle hingegen ein Problem dar, wenn anschließend bärische Dynamik aufkomme und die Keilformation nach unten verlassen werde. (Analyse vom 07.10.2021)