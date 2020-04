Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

47,295 EUR +6,93% (14.04.2020, 08:47)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

50,94 USD +5,29% (13.04.2020, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (14.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktie könnte deutlich ansteigen - ChartanalyseDie Advanced Micro Devices-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) markierte am 19. Februar 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 59,27 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei die AMD-Aktie unter Druck geraten. Sie sei in einem bullischen Keil auf den Aufwärtstrend seit Dezember 2018 zurückgefallen. Dieser Trend habe genügend Halt geboten. Anschließend sei es zur Ausbildung einer Bodenformation in Form einer inversen SKS gekommen.Die AMD-Aktie könnte in den kommenden Wochen deutlich ansteigen. Eine Rally bis 59,27 USD und später 64,36 USD sei möglich. Dort liege das Ziel aus der inversen SKS. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter den EMA 50 und damit unter die Nackenlinie der Bodenformation kommen, würden Abgaben in Richtung 42,70 USD und 39,45 USD drohen. (Analyse vom 14.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:45,00 EUR +0,69% (09.04.2020, 17:35)