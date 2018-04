XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

Baltimore (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Kevin Cassidy von Stifel Nicolaus:Aktienanalyst Kevin Cassidy vom Investmenthaus Stifel Nicolaus empfiehlt die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse nunmehr zum Kauf.Die günstige Bewertung der Aktien von Advanced Micro Devices Inc. und das Aufwärtspotenzial für die Margen seien Grundlage für die Hochstufung der Anlageeinschätzung.Da alternative Lösungen im Bereich des Schürfens von Kryptowährungen auf den Markt kommen würden, sei der Aktienkurs übermäßig stark unter Druck geraten. Die AMD-Aktie sei derzeit überverkauft.Analyst Kevin Cassidy geht davon aus, dass der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte infolge des EPYC-Prozessorgeschäfts steigen wird.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: