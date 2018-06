Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

13,41 EUR +0,71% (27.06.2018, 15:42)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

15,57 USD +0,45% (27.06.2018, 15:42)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (27.06.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Mike Burton von Benchmark Company:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Mike Burton, Analyst von Benchmark Company, im Zuge einer Ersteinschätzung die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) zu halten.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Halbleitersektor weisen die Analysten von Benchmark Company auf die besonders großen Hoffnungen der Investoren hinsichtlich der neuen EPYC Server-Produkte von Advanced Micro Devices Inc. hin. Intel habe geäußert Marktanteilsverluste an AMD zu erwarten.Das bereits erreichte Bewertungsniveau der AMD-Aktie signalisiere aber eine Atempause, so der Analyt Mike Burton.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Benchmark Company die Coverage mit einem "hold"-Votum auf.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:13,43 EUR +2,52% (27.06.2018, 15:30)